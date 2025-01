Ilfattoquotidiano.it - Btp, asta record ma c’è poco da brindare: non è un buon segno se arriva la finanza internazionale

Lanon finisce mai di sorprendere. L’ultimo episodio è stato il brillantissimo esito per il governo italiano della recentedi titoli del debito pubblico. A fronte di una collocazione di 18 miliardi tra Btp tradizionali e Btp verdi, c’è stata una domandadi 275 miliardi,a da parte derivata dalla.Come mai tanto interesse per un Paese straindebitato e quindi almeno teoricamente ad alto rischio come l’Italia? Un tentativo di risposta è stato offerto dal prof. Giovanni Tria, già ministro, sulle pagine del quotidiano di Confindustria, lodando la prudenza del governo Meloni pur in una prosa involuta e a volte veramente barocca, quasi un porto delle nebbie. C’è comunque un’anomalia: il debito pubblico italiano dovrebbe far paura ai mercati internazionali che invece ne sono attratti.