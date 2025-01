Ilgiorno.it - Brescia, presunti abusi in questura. Scattano le denunce delle ecoattiviste

, 17 gennaio 2025 – “Alcune di noi hanno deciso di procedere con le”. Sono ancora scosse ma determinate ad andare avanti le attiviste finite loro malgrado al centro del dibattito politico, proprio durante la discussione sulle nuove misure allo studio del ministero della Giustizia e sul nuovo decreto sicurezza, dopo aver raccontato di aver subito trattamenti umilianti all’interno delladi. Alcune di loro sono seguite dall’avvocato Gilberto Pagani ancora alle prese con i verbali redatti dagli agenti delladiche hanno trattenuto per 8-9 ore i ragazzi protagonisti dell’azione fuori dai cancelli della ex Breda (e che ora ospita unasedi di Leonardo spa), quando una quarantina di attivisti di “Extinction Rebellion”, “Ultima generazione” e “Palestina libera” ha messo in scena una catena umana puntando il dito contro l’industriaarmi.