Lapresse.it - Brescia, estrema destra in piazza: “Riprendiamoci la città”

Circa un centinaio i partecipanti, a, alla manifestazione organizzata dal gruppo diaini’ contro lo spaccio e il degrado al parco del Pescheto. Bandiere italiane e striscioni come “Difendi la tua” e “” per i manifestanti, un cui rappresentante ha urlato al megafono: “Dobbiamo fare un’operazione di riconquista, come quando gli spagnoli nel ‘400 hanno riconquistato la Spagna dagli islamici. Dobbiamo riprenderci i nostri quartieri, le nostre strade, portarli via agli immigrati che fanno gli arroganti in casa nostra. E l’unico modo per farlo è mobilitare lo Stato”. Poi i cori: “Dal centroin ogni quartiereè nostra e ci appartiene”, “aini, l’Italia agli italiani“.