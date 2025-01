Sport.quotidiano.net - Brescia a Bari con l'enigma degli attaccanti. Formazioni e diretta tv

Il, dopo cinque pareggi, vuole ritrovare la vittoria in casa del. Un obiettivo che, però, non sarà affatto facile da realizzare per le Rondinelle, che in uno stadio ostico come il “San Nicola”, dovranno confrontarsi con le opposte intenzioni del Galletti, ben decisi a consolidare la loro posizione in zona play off. In questa vigilia c’è anche un altro aspetto che accomuna le due contendenti, visto che entrambe parlano apertamente di emergenza, viste le numerose assenze con le quali dovranno fare i conti. Mancanze importanti e rivolte, sempre su entrambi i fronti, in modo particolare all’attacco. Un reparto che Bisoli deve letteralmente inventare viste le contemporanee squalifiche inflitte a Borrelli, Juric e Moncini (per lui due turni) che, di fatto, riducono il reparto avanzato al solo Bianchi.