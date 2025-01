Quifinanza.it - Bonus patente 2025, quali sono i requisiti e come ottenerlo

Leggi su Quifinanza.it

Neltrova conferma il, contributo economico del valore massimo di 2.500 euro che serve a coprire le spese necessarie per conseguire alcune tipologie di titoli di guida. Più nello specifico, la misura mira ad agevolare le patenti superiori per l’autotrasporto, con ilche porta con se delle profonde novità in merito ai beneficiari: rispetto allo scorso anno ilestende la propria portata anche a tutti gli stranieri residenti in Italia., in cosa consisteIl, nell’ottica del “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto” lanciato dal governo per agevolare l’accesso a questo settore lavorativo, si sostanzia in un contributo economico che viene concesso nella misura massima di 2.500 euro (circa l’80% del totale). Tale somma copre le spese sostenute dai beneficiari per conseguire le patenti superiori per l’autotrasporto, con i richiedenti che potranno beneficiarne fino all’esaurimento dei fondi messi a disposizione.