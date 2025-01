Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas a caccia del riscatto. Domani sera arriva il Valdicornia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Laè alla ricerca delnell’ultima gara del girone d’andata. I biancorossino dalla sconfitta esterna contro la Cestistica Audace Pescia, al termine di un match dove i ragazzi di Piochi hanno provato a rimanere in partita, ma che i pistoiesi sono riusciti ad aggiudicarsi, grazie ad una bella prestazione., alle 21.15, al "Palatagliate", laospiterà lo Studio Arcadia, in una sfida che i biancorossi vogliono assolutamente portare a casa, per fare un ulteriore passo in avanti in classifica in chiave play-off. Sulla carta la sfida propende tutta dalla parte dei padroni di casa, visto che il roster livornese, in classifica, si trova nella zona bassa, con appena 10 punti, contro i 16 della. Ma nessuna sfida è facile e, questo, Piochi ed i suoi ragazzi lo sanno bene ed hanno cercato di prepararla con attenzione e grinta.