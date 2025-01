Ilrestodelcarlino.it - Aziende a Expo Riva Schuh & Gardabags: "Differenti fasce di qualità e prezzo . Si è rivelata la strategia vincente"

Chiude la manifestazione didel Garda Fierecongressi registrando novemila presenze, in linea con gennaio 2024, da 100 Paesi attratti da 1.100 espositori. Ovviamente nutrita la presenza dellemarchiagiane, in particolare del distretto fermano e maceratese.continua a offrire ottime occasioni di business, facendo incontrare domanda e offerta, informando sulle tendenze di consumo, sui più importanti mercati internazionali e sulle innovazioni dedicate al retail. Numeri che permettono di cogliere quantorappresenti un punto di riferimento ineludibile per il settore delle calzature e degli accessori di volume, e non solo. "Essere i primi ad aprire la stagione invernale 2025/26 è senza dubbio un elementoe molto apprezzato dai compratori - ha dichiarato Alessandra Albarelli, Direttrice Generale didel Garda Fierecongressi.