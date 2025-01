Iodonna.it - «Avvistando un primo soccorritore, Bruce non ha mai perso l'occasione di mostrare la sua gratitudine con una stretta di mano sentita e un "grazie per il tuo servizio”» ha scritto la moglie su Instagram

Leggi su Iodonna.it

Willis torna a conquistare il web. Ladell’attore, Emma Heming, ha pubblicato suun video in cui il divo di Hollywood viene ripreso mentre stringe lae ringrazia gli agenti che stanno lavorando per contrastare gli incendi che stanno devastando Los Angeles. Immagini rare, vista l’assenza dai social dell’attore da quando è stata resa nota la malattia. E, proprio per questo, accolte con entusiasmo dai follower. Sorrisi e nostalgia.