Sport.quotidiano.net - Automobilismo - Rally. "Coppa Città di Lucca» ha 60 anni. Si prepara un’edizione super

L’orizzonte temporale è ancora lontano, ma gli organizzatori stanno già lavorando perre un’ edizione. La "di" si avvia verso la sua sessantesima edizione, in programma nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 agosto: Automobile Club, organizzatore del quinto appuntamento della "di Zona 7", è già al lavoro per regalare agli appassionatida ricordare, quella che renderà merito alla sua gloriosa storia. La gara, che farà ancora leva sulla tradizione, coinvolgerà le strade della provincia, rendendo ladelle Mura ancora più centrale nelle dinamiche dell’evento, coinvolgendo il plateau di praticanti in una doppia sfida moderna e storica, con l’organizzazione del primo "dello Zoccolo", confronto riservato agli esemplari che hanno fatto la storia del motorsport internazionale.