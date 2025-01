Oasport.it - Australian Open 2025, risultati tabellone maschile 17 gennaio: Alcaraz, Djokovic e Zverev senza patemi. Altra rimonta di Davidovich Fokina

Leggi su Oasport.it

Anche ilha i suoi primi otto giocatori agli ottavi di finale. I favoriti sono tutti lì, anche Carlosche ha lasciato per strada un set contro Nuno Borges, ma in fondo l’iberico è parso in controllo per buona parte del match; ora avrà di fronte uno stanco Jack Draper, che ha avuto bisogno del super tiebreak per finalizzare lacon Aleksandar Vukic. E il quarto di finale da sogno con Novakè vicino a concretizzarsi. Il serbo è apparso un po’ nervoso con Tomas Machac, ma alla fine sbriga la pratica in tre set e per lui ci sarà un altro ostacolo ceco, Jiri Lehecka. Il numero 24 del seeding ha avuto ben pochi problemi con Benjamin Bonzi, quasi mai in partita.Prosegue anche il percorso netto di Alexanderpartita chiusa in tre set per il tedesco con il volenteroso Jacob Fearnley, che ha comunque creato un paio di grattacapi al numero 2 al mondo che adesso avrà il francese Ugo Humbert, che ha approfittato del ritiro di Arthur Fils nel derby francese.