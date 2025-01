Australian Open 2025 | Alcaraz e Zverev non sbagliano anche Djokovic agli ottavi

Leggi su Sportface.it

La prima giornata del terzo turno deglinon regala sorprese nel tabellone maschile, in cui tutte le teste di serie impegnate passanodi finale senza troppi problemi. Ecco, quindi, che Carlossupera un coriaceo Nuno Borges in quattro set per 6-2 6-4 6-7(3) 6-2, mentre Alexanderha vita più facile contro Jacob Fearnley, che saluta il torneo dopo essersi tolto delle ottime soddisfazioni eliminando Nick Kyrgios e Arthur Cazaux: 6-3 6-4 6-4 il risultato finale. Infine, vinceNovak, che dopo aver lasciato qualcosa per strada nei primi due turni batte in tre set Tomas Machac per 6-1 6-4 6-4. Dopo l’eliminazione a sorpresa di Daniil Medvedev, quindi, tutti gli altri big rispondono presente, in attesa di vedere all’opera Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego nella giornata di domani.