Assegno di inclusione 2025, le novità introdotte dalla legge di bilancio

Firenze, 17 gennaio- Sono 17.412 le famiglie toscane in grave difficoltà economica che percepiscono l'dio Adi, una misura che coinvolge complessivamente quasi 34mila persone, per un importo medio di 570 euro. A questi beneficiari, secondo quanto si ricava dai dati del primo osservatorio Adi dell’Inps, si aggiungono i percettori del Supporto per la formazione e il lavoro, introdotto il 1° settembre 2023 con quasi 2.500 lavoratori a rischio di esclusione sociale e lavorativa che hanno visto accolta la loro domanda per questa misura. Una platea destinata ad ampliarsi grazie alledi, che modifica i requisiti di accesso e incrementa gli importi erogati. Vediamo, in sintesi, cosa è cambiato dal 1 gennaio. Leper l’annoLadiha introdotto delle modifiche sia per l’diche per il Supporto per la formazione e il Lavoro (o Sfl).