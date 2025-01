Liberoquotidiano.it - "Assassini? Vergogna". Ramy, la lezione di Salvini alla sinistra: "Cosa fa il militare dopo 57 secondi" | Video

Un nuovoinedito sulla morte diElgaml è stato mostrato ieri sera, giovedì 16 gennaio, nel corso della puntata di Dritto e Rovescio. La clip svela le immagini della bodycam del carabiniere che subitol'impatto,soli 57, non solo chiama i soccorsi sia perche per Fares, l'uomoguida dello scooter, ma prova subito a rianimare il ragazzo egiziano. Neisi sente la voce di un carabiniere che dice: "Leva questo che non respiri'" e poi "stai giù, stai calmo, stai tranquillo, sta arrivando l'ambulanza". A bordo dell'ambulanza i sanitari chiedono Fares Bouzidi, il giovane tunisino che eraguida: "Tu guidavi, ti ricordi cose è successo?", e lui risponde: ''Mi hanno preso i carabinieri e mi hanno fatto cadere''. Poidomanda se sia stato sbalzato dice: ''Non mi ricordo niente''.