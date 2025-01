361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 16 gennaio 2025

Bene la fiction in onda su Rai UnoNella serata di ieri, giovedì 16, su Rai Uno, la seconda puntata di a Un Passo dal Cielo 8 si impone con 4.101.000 spettatori pari al 22.6% di share.Alle spalle, su Canale 5, Grande Fratello 18 si ferma a 1.944.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 The Rookie registra 575.000 spettatori pari al 3.1%.Su Italia1, il film della prima saga di Harry Potter, Harry Potter e la Pietra Filosofale, porta a casa bene 1.197.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Splendida Cornice ottiene 1.020.000 spettatori e il 6.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.094.000 spettatori (7.4%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 826.000 spettatori e il 5.8%.