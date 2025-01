Arrestato dopo essere stato trovato in possesso di un’arma clandestina

Leggi su Corrieretoscano.it

PRATO – Doppia attività di indagine coordinata dalla procura di Prato che ha portato a individuare un dormitorio abusivo e un portatore di arma: quest’ultimo è finito in manette.A seguito di una perquisizione nell’ambito di un procedimento penale per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, èindividuato a Prato un locale adibito a dormitorio all’interno di un’impresa riconducibile a un imprenditore di origine cinese.Ulteriore attività investigativa ha consentito di individuare un cittadino cinese a Prato con la disponibilità di. L’uomo,, èsottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.