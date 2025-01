Secoloditalia.it - Arrestata la figlia di Roberto Spada: era in possesso di 12 dosi di droga

Leggi su Secoloditalia.it

Trovata con 15 grammi di hashish, è statala21enne di. È successo ieri mattina, a Ostia. Gli agenti della polizia giudiziaria del X distretto Lido l’hanno notata mentre, insieme a un’altra ragazza, andava al parco Willy Ferrero, in quella piazza Gasparri di Nuova Ostia nota per diversi episodi legati alla criminalità locale. Perquisita, è stata trovata con 12 involucri di hashish eper detenzione ai fini di spaccio.Denisedi, fermata a OstiaDenunciata l’amica di Denise, che nella borsetta aveva un proiettile. L’arresto delladiè stato convalidato per direttissima questa mattina a piazzale Clodio.Il 7 novembre 2017, esponente di spicco dell’omonimo clan di Ostia, si rese protagonista di un’aggressione ad Ostia ai danni del giornalista Daniele Piervincenzi e del cameraman Edoardo Anselmi, inviati della trasmissione Nemo di Raidue.