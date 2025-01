Secoloditalia.it - “Arcuri evasivo sui 203 milioni spesi per le mascherine farlocche”: l’accusa di FdI in Commissione Covid

Leggi su Secoloditalia.it

Doveva fare chiarezza sulla gestione della pandemia e le commesse di, ma Domenicoinha giocato di rimessa, trincerandosi dietro una difesa a oltranza che ha, per certi versi, indispettito. Usano parole durissime i parlamentari di Fratelli d’Italia dellad’inchiesta sulla gestione dell’emergenza, all’indomani dell’audizione di.«Lo Stato italiano, in ragione di una sentenza del Tribunale di Roma, deve risarcire con oltre 203di euro un’azienda, la Jc Electronics, per l’annullamento ritenuto illegittimo di una consistente commessa di».Il commissario: quali addebiti sulleUn intervento che arriva dopo quello indell’allora commissario della struttura emergenziale, Domenico