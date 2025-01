Lanazione.it - Arci, è aperto il Bando di Servizio Civile Universale 2024/2025

Arezzo, 17 gennaio– ÈildiArezzo annuncia l'apertura ufficiale deldi, un'opportunità imperdibile per i giovani tra i 18 e i 28 anni desiderosi di mettersi in gioco e contribuire a un cambiamento sociale concreto. Sono disponibili 47 posti suddivisi in vari progetti che abbracciano temi di grande rilevanza sociale, tra cui: Inclusione sociale e interculturale: percorsi dedicati all'integrazione di persone migranti e all'inclusione di categorie vulnerabili. Supporto all'autonomia nella disabilità: iniziative a sostegno di persone con disabilità per favorire una vita autonoma e dignitosa. Sostegno all'infanzia e all'adolescenza: attività educative e ricreative nei nidi e nei centri per minori.