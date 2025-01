Metropolitanmagazine.it - Antonio Giuliani chi è la misteriosa moglie Alessia

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha sposato lanel 2008: dalla loro unione è arrivato il figlio Flavio nato lo stesso anno nel quale la coppia è convolata a nozze.Oggi l’attore al Teatro Orione il prossimo 25 gennaio con lo spettacolo Ho Fatto 30.Faccio 31, sarà tra gli ospiti dell’ultima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14 su Raiuno. Romano, classe 1967 nato in una famiglia di origini abruzzesi, inizia a lavorare come muratore, per poi cambiare radicalmente la sua vita dedicandosi al mondo dello spettacolo. Debutta sul piccolo schermo nel 1991 con Stasera Mi Butto su Raiuno, mentre sei anni dopo vince una puntata di Gran Caffè su Canale 5. Il grande successo arriva a metà anni Novanta partecipando al Seven Show per due edizioni, per poi prendere parte agli spettacoli del gruppo Bagaglino e collaborando con Pier Francesco Pingitore che lo dirigerà in alcuni fim.