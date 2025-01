.com - “Anima Fantasma” – Il nuovo singolo di Cuspide fuori oggi

Animedi– Ilche inaugura un viaggio tra fusion R&B, elettropop e funkEsce17 gennaio su tutte le piattaforme digitali ““, ilche inaugura il progetto musicale di, artista che fonde sonorità R&B, elettropop e funk in un viaggio musicale unico. Realizzato in collaborazione con il produttore Angelo Netti, in arte ITTEN, il brano è il frutto di un lavoro condiviso di composizione, produzione e arrangiamento, che mescola influenze urban, new wave napoletana e ritmi afro-funk.Il progetto racconta storie di donne che hanno attraversato la vita dell’artista: amiche, relazioni, coinquiline e conoscenze occasionali, figure che hanno lasciato segni profondi, a volte ferite, altre ispirazioni per narrazioni intime. Sono viaggiatrici di un’epoca barocca, protagoniste di storie fatte di dettagli nascosti, di retroscena che appaiono insignificanti, ma che in realtà rivelano molto.