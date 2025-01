Lanazione.it - Ancora un innesto per la Pistoiese. Boccia in prestito dalla Spal

Cambiala fisionomia del centrocampo della. Il direttore sportivo Taibi ha infatti piazzato un altro acquisto proveniente dai professionisti, andando a implementare ulteriormente la batteria di under che il tecnico Villa avrà a disposizione. Nella giornata di ieri infatti il club arancione ha annunciato l’arrivocon la formula deldi Alessandro, centrocampista classe 2004. Si tratta di un giocatore che ha legato buona parte della propria carriera giovanile ai colori biancazzurri del club di Ferrara, con cui, nella stagione 2021/22, ha vinto il campionato Under 18 e debuttato in Primavera 1 nello stesso anno. Nella passata stagione ha militato, sempre con la squadra Primavera, nel Frosinone, mettendosi in luce con 7 gol in 33 presenze nonostante l’annata difficile del club ciociaro, che ha chiuso all’ultimo posto in classifica il campionato di categoria.