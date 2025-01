Amad segna una sensazionale tripletta nel finale all’Old Trafford

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-17 00:04:00 Ecco quanto riportato poco fa:Il Manchester United ha messo in scena una drammatica rimonta nel secondo tempo battendo il Southampton 3-1Diallo ha conquistato i titoli dei giornalindo una clamorosa. La conclusione cinica della giovane ala negli ultimi 10 minuti ha cambiato le sorti dei padroni di casa dopo che un primo tempo mediocre li aveva lasciati in svantaggio.Il Southampton inizia brillantemente e al 43? passa meritatamente in vantaggio.Il pericoloso corner di Mateus Fernandes è stato lanciato da Tyler Dibling e Manuel Ugarte ha potuto solo deviare la palla nella propria rete sotto pressione.Gli ospiti hanno dominato gran parte del primo tempo, con Andre Onana che ha effettuato parate chiave per negare Dibling e Fernandes, mantenendo alla fine lo United nella gara.