“Alla Stazione” è il nuovo singolo dei Romano Bros

Da venerdì 17 gennaio 2025 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “” (Carpe Diem Music), ildei.“”, brano che anticipa l’uscita del loro secondo album intitolato “Viaggiatori Musicanti”, si distingue per il suo sound pop-rock italiano, curato dal loro storico produttore Enrico Solazzo.La canzone utilizza lacome metafora della vita, evocando viaggi, attese, addii e ricongiungimenti.Spiegano gli artisti armerini a proposito del brano: «“Il brano “” è la prima traccia del nostroprogetto musicale intitolato “Viaggiatori Musicanti”, un album di prossima uscita che raccoglie 13 brani + un reprise, dove fil rouge è proprio il viaggio musicale sia fisico che interiore. Per la maggior parte dell’anno noi siamo sempre in viaggio a portare la nostra musica in giro e larappresenta metaforicamente la nostra di vita, fatta di viaggi, di attese, di addìi e ricongiungimenti.