Al sindaco di Londra costa caro il concerto di Taylor Swift | Non ha dichiarato i biglietti ricevuti in regalo Aperta un’inchiesta

Ildi, Sadiq Khan, è formalmente sotto inchiesta da parte della Greater London Authority (abbreviato in Gla, l’ente pubblico che amministra la capitale britannica) per presunte violazioni del codice di condotta municipale. Al centro della vicenda, i seivipin omaggio per ildidel 15 agosto a Wembley che gli hanno permesso di partecipare all’evento altrimenti sold-out. Secondo la violazione ipotizzata, isono dichiarati in ritardo di dieci giorni e in maniera scorretta rispetto alle normative britanniche che impongono ai politici di registrare tempestivamente i regalientro 28 giorni. La dichiarazione di Khan sarebbe dovuta arrivare il 12 settembre, ma è stata registrata il 22.ies, 3 mila sterline didichiarati in ritardoDal valore complessivo di 3 mila sterline, i pass includevano anche l’accesso a zone esclusive non aperte ai titolari deiordinari.