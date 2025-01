Anteprima24.it - Aias, il Tar blocca l’atto al “ribasso” dell’Asl: terapie avanti

Tempo di lettura: 4 minutiAncora una volta il TAR di Salerno si pronuncia positivamente sul ricorso presentato dall’di Avellino contro la ASL di Avellino per la illegittimita? del provvedimento del 25.11.2024 con cui ha dimezzato il budget assegnato al Centro di Riabilitazionedi via Morelli e Silvati.Sinteticamente il TAR di Salerno ha ritenuto che l’ASL di Avellino, in sede di determinazione del budget di struttura per l’Ambulatorio di Via Morelli e Silvati, dell’di Avellino, non ha tenuto conto del criterio che prende in considerazione i volumi prestazionali contrattualizzati nell’ultimo quadriennio.L’ASL ha infatti considerato questo ambulatorio, come una “nuova” struttura, senza storicita? di volumi prestazionali, dimenticando che questa, in attivita? da diversi decenni, era stata invece chiusa illegittimamente (come rilevato nelle precedenti sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che hanno ripristinato sia l’autorizzazione che l’accreditamento alle stesse condizioni esistenti prima della chiusura illegittima).