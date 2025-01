Inter-news.it - Acerbi, novità importanti per Inter-Empoli! Uno solo a Lecce – Sky

Aggiornamenti alla conclusione dell’allenamento dell’. In particolare per quanto riguarda, ma non. Leper.ULTIMISSIME –dall’allenamento di oggi ad Appiano Gentile dell’. Domenica, i nerazzurri giocheranno contro l’nel match valido per la ventunesima giornata di campionato. Dopo aver parlato brevemente in precedenza dell’allenamento in corso, consu Mkhitaryan e Correa, arrivanoper quanto riguarda Francesco. Il difensore, ex Lazio, si è allenato con il gruppo e contro l’sarà regolarmente presente. Dunque, il centrale tornerà arruolabile anche se Simone Inzaghi potrebbe preservarlo per poi magari dargli maggior minutaggio tra Sparta Praga e. Ma col Bologna, l’ex difensore della Nazionale dovrebbe essere convocato e aiutare la squadra entrando a gara in corso.