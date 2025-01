Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 17 gennaio: Vito D’Amato ed altre ricorrenze

17edOltre centoquaranta presenze in Serie A tra Lazio (con la qiuale esordì), Inter, Roma e Verona. Il 171965metteva a segno il primo gol nel massimo campionato, mentre Can Bartu scriveva l’incipit realizzativo in maglia biancoceleste.Quel dì compiva trent’anni Piero Ferri, 3 gare in A con il Palermo e 104 tra i cadetti con rosanero, Mantova, Reggiana e Monza. Festeggiaottant’anni Ian-Storey-Moore, una delle bandiere del Nottingham Forest. Settanta invece per Esteban Vigo, il quale con il Barcellona conquistò (seppur non sempre da titolare) un campionato, tre Coppe di Spagna, due Coppe delle Coppe, una Supercoppa nazionale.GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto)L'articolo, 17edproviene da Gli Eroi del Calcio.