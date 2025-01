Cityrumors.it - Acab e l’apertura alle donne: c’è una importante novità nella serie

Leggi su Cityrumors.it

Lo fa la celere e di conseguenza anche la nuovatv ‘’ che aprecon unaimportantissima e imperdibileTutti quelli che sono amanti dei film d’azione, magari anche della cinematografia italiana, hanno visto almeno una voltaloro vita ‘‘. I celerini interpretati da Marco Giallini, nel ruolo di Mazinga, e Pierfrancesco Favino che interpreta Cobra, nel capolavoro diretto da Stefano Sollima e tratto dal libro di Carlo Bonini.: c’è una(Ansa Foto) – Cityrumors.itUn film che permette di entrareloro ottica, di vedere con i loro occhi, così da poter capire cosa si prova nel mettere a repentaglio la propria vita ogni giorno. Non mancano gesti illegali, processi, offrendo uno spaccato di realtà che incuriosisce e che non giustifica quanto viene commesso dalla celere, ma in qualche modo permette di comprenderne alcune reazioni.