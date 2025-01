.com - A Roma la prima ‘vendita alla cieca’ di pacchi di e-commerce mai reclamati

Al via lavendita “cieca” in Italia, organizzata al centro commercialeEst sulla via Collatina. L’iniziativa, partita il 14 gennaio, ha attirato più di 2000 persone nei primi giorni, pronte a sfidare la sorte e acquistaresmarriti e maidagli e-, come funziona la “blind sale”?La particolarità di questa vendita sta nel fatto che i, rigorosamente chiusi, vengono venduti senza che i compratori ne conoscano il contenuto. I partecipanti, una volta entrati nella zona dedicata, hanno 10 minuti per selezionare i, scuotendoli e affidandosi all’intuito per individuare quello più promettente. Ivengono poi pagati “al peso”: 1,99 euro ogni 100 grammi per istandard e 2,79 euro per quelli targati Amazon.Solo una volta acquistato, il pacco può essere aperto, rivelando al suo interno oggetti che spaziano tra tecnologia, abbigliamento, accessori, cosmetici e gadget.