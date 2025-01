Cityrumors.it - ?Ronaldo, il jet privato da 23 milioni non basta più: ecco il nuovo gioiellino di CR7

Leggi su Cityrumors.it

Il precedente jetevidentemente lo aveva un po’ stufato. Cristianocosì ha deciso di fare un “piccolo” upgradeCristiano, si sa, non è tipo da accontentarsi. Sul campo come nel cielo. Se il mondo del calcio gli sta un po’ stretto, figuriamoci un jet“normale”. E così, il calciatore più pagato al mondo, con la “modestia” che lo contraddistingue, ha deciso di cambiare “cavallo alato”. Il suo Gulfstream G200, pagato “solo” 23di euro nel 2015, è diventato improvvisamente. démodé.?, il jetda 23nonpiù:ildi CR7 (Screenshot Instagram) – Cityrumors.itTroppo poco per CR7, che ha optato per un upgrade di tutto rispetto: un Bombardier Global Express 6500, un vero e proprio mostro dei cieli dal costo di 56di euro.