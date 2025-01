Quotidiano.net - Zagros, la prima nave spia iraniana. Sensori e moderne tecnologie per la difesa dei siti nucleari. “Sarà il nostro occhio vigile”

Roma, 1e gennaio 2025 - L'Iran ora può contare su unadotata delle più. La '' è unada ricognizione "Ladi intelligence del Paese, chiamata, è stata integrata nelle operazioni di combattimento della Marina", ha sottolineato la tv di Stato. Laè pienamente operativa e dalla scorsa setttimana sta partecipando alle esercitazioni militari, le Eqtedar (in persiano "Potere"), a protezione dei suoiche continueranno fino a metà marzo e a cui partecipa anche l'esercito e le Guardie Rivoluzionarie. Le esercitazioni si concentrano a Natanz e Fordo, nella parte centrale del paese, e nel sito di Khondab nell'ovest. Laè interamente prodotta in Iran, può contare su moderni "elettronici, su un tecnologico albero integrato per il calcolo preciso delle onde elettromagnetiche, l'intercettazione attiva e passiva, le operazioni informatiche e i sistemi di sorveglianza di intelligence.