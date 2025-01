Zonawrestling.net - WWE: Storyline o volontà di andarsene dietro i malumori di Corey Graves?

Sta facendo parecchio discutere in questi ultimi giorni la situazione relativa alla posizione diall’interno della WWE. Il telecronista, ormai da anni al tavolo di commento della federazione, è stato recentemente spostato ad NXT e ha pubblicamente espresso il proprio disappunto. Durante l’ultimo episodio dello show non era presente al commento. Ecco le ultime.La situazioneDurante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha provato ad analizzare la situazione relativa ain seno alla WWE: “Qualche mese fa avevano annunciato il ritorno di Pat McAfee. Michael Cole a SmackDown e Joe Tessitore a Raw erano una situazione temporanea. Mi dissero che da gennaio Cole e McAfee sarebbero stati al commento di Raw, mentre Tessitore ea SmackDown. Poi un paio di settimane fa ho saputo che in realtà una decisione definitiva non era stata presa.