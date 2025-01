Zonawrestling.net - WWE: La stella NXT Jaida Parker al centro delle polemiche per un ‘like’ a un post contro gli atleti transgender, lei risponde alle accuse

Leggi su Zonawrestling.net

Ladi NXT,, è sotto attacco a seguito di un “like” a unsu Instagram che sosteneva un divieto per glinegli sport femminili e giovanili nelle scuole finanziate dal governo.Il, condiviso da @Spiritualword, spiegava l’approvazione da parte della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti del “Protection of Women and Girls in Sports Act.”La legislazione, come descritta nel, mira a vietare agliassegnati come maschi alla nascita di competere in sport designati per donne e ragazze ai sensi del Titolo IX. Il disegno di legge definisce il sesso in base a “biologia riproduttiva e genetica alla nascita” per determinare l’idoneitàca nelle istituzioni educative finanziate dal governo federale. Visualizza questosu Instagram Uncondiviso da Spiritual Word (@spiritualword)I fan hanno rapidamente notato il supporto dial, e molti si sono rivolti ai social media per esprimere il loro disappunto.