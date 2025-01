WNBA il Caitlin Clark Effect contagia anche le Indiana Fever | pronto un nuovo centro allenamento da 78 milioni di dollari

Leggi su Sportface.it

sta cambiando il volto del basket femminile. A soli 22 anni, la stella delleha avuto un impatto notevole sulla, non solo per le sue prestazioni in campo, maper l’attenzione che ha attirato su tutta la lega. Per lei è stata infatti coniata una nuova espressione, ovvero il: è un fenomeno che si riferisce all’incremento straordinario dell’interesse per la pallacanestro femminile, scaturito dai record stabiliti da questa straordinaria giocatrice.è riconosciuta come una fuoriclasse dagli esperti edai colleghi maschili (tra i quali LeBron James), che più volte ne hanno elogiato le doti e il talento fuori dal comune. Tra questi c’èLeBron James, il quale ha affermato che la giovane 22enne sta portando il basket femminile a un livello mai visto prima e che il suo impatto è cruciale per l’attrazione di nuovi tifosi e per il futuro della