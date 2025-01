Lettera43.it - Washington Post, 400 dipendenti chiedono di incontrare Jeff Bezos

Alil clima continua a essere tutt’altro che sereno. Dopo il caso del mancato endorsement a Kamala Harris durante le scorse elezioni americane, bloccato di fatto dall’editore, per il giornale americano è stata una vera e propria pioggia di dimissioni e abbonati persi. Per questo, a distanza di settimane dal caso Harris e con l’insediamento di Donald Trump alle porte, 400del quotidiano hanno scritto una lettera aper chiedere un incontro per parlare della situazione attuale. Nella missiva i firmatari hanno spiegato di essere «profondamente allarmati dalle recenti decisioni della leadership che hanno portato i lettori a mettere in dubbio l’integrità» del(Getty Images).Ivogliono «ripristinare un rapporto di fiducia»Nella lettera, però, hanno anche precisato che questa preoccupazione non deriva dalla scelta del miliardario fondatore di Amazon di mettere un punto alla politica del quotidiano di appoggiare uno dei candidati presidenziali.