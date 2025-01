Ilrestodelcarlino.it - Vongola romagnola marchio europeo

Ladiventaregistrato nell’Unione europea. Ilcollettivo territoriale dei Consorzi di Gestione Molluschi di Ravenna e Rimini ha ottenuto il certificato di registrazione dell’European Union intellectual property office. Un’attestazione che non solo tutela il, ma contribuisce anche a costruire l’identità del prodotto, comunicando la provenienza delle vongole e la tipicità legata alle tradizioni marinare romagnole. Ilvede l’adesione delle cooperative dei pescatori associate a Legacoop Romagna. Le barche sono 36 nel compartimento di Rimini e 18 in quello di Ravenna (che comprende anche Cesenatico). La pesca si svolge per 10 mesi all’anno: i pescatori sbarcano fino ad un massimo di 400 kg di prodotto al giorno.