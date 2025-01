Oasport.it - Volley, Milano strapazza il Roeselare e avanza in Champions League: Barotto show, sfida polacca per i quarti

ha sconfitto il Knackcon un secco 3-0 (25-17; 25-18; 25-20) e ha conquistato la quarta vittoria nelladimaschile. I meneghini hanno giganteggiato nella tana della formazione belga, prendendo il comando delle operazioni fin dalle battute iniziali dei tre set e tenendo sempre in controllo la situazione. I ragazzi di coach Fabio Soli hanno così blindato la seconda posizione nel gruppo C con quattro successi (12 punti) e si trovano alle spalle dell’imbattuto Zawiercie (cinque affermazioni, quattordici punti).Tra due settimane andrà in scena lo scontro diretto tra la compagine lombarda e i polacchi:sarà obbligata a imporsi per 3-0 o 3-1 in trasferta se vorrà operare il sorpasso e chiudere il raggruppamento in prima posizione, meritandosi così la qualificazione diretta aidi finale.