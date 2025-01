Dilei.it - Vitamina B6: benefici, controindicazioni e dove trovarla

LaB6, o piridossina, è una molecola idrosolubile fondamentale per diverse funzioni del corpo umano. Talepartecipa a più di 100 reazioni enzimatiche presenti nel metabolismo di proteine carboidrati e grassi, oltre ad essere fondamentale per il corretto funzionamento del sistema nervoso e immunitario. Per fare il pieno diB6 è necessario avere un’alimentazione sana ed equilibrata, ricca di alimenti di origine animale (pollo, tacchino, salmone, tonno) e vegetale (ceci, lenticchie, fagioli, spinaci, patate e frutta). All’interno di questo articolo del magazine di DiLei verranno analizzate tutte le caratteristiche di questa, le sue proprietà, leed il fabbisogno giornaliero da soddisfare attraverso l’alimentazione.Cos’è laB6?LaB6, o piridossina, è una molecola idrosolubile che fa parte delle vitamine del gruppo B e che include al suo interno anche altre forme chimiche, come il piridossale e la piridossamina.