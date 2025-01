Lanazione.it - Vita da inferno tra botte e violenza sessuale, scatta divieto di avvicinamento alla ex

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 16 gennaio 2025 -ex e violento anche sessualmente. Per un 36enneil provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Perugia deldie comunicazione. L'uomo, italiano, è ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia,e violazione di domicilio nei confronti della ex compagna. Dagli approfondimenti investigativi, coordinati dProcura di Perugia - che ne dà notizia - ed eseguiti dpolizia, è emerso che già dal 2018 l'indagato aveva assunto un atteggiamento minaccioso e violento nei confronti della ex compagna che, in alcune occasioni, era stata violentemente percossa. Nell'ultimo episodio, avvenuto nel novembre scorso, il 36enne, dopo aver avvicinato la donna sotto la sua abitazione, l'ha afferrata per il collo minacciandola.