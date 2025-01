Anteprima24.it - VIDEO/ Traffico al porto, ancora lavori ma meno caos

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoalmaDopo il maxi ingorgo che ieri ha tenuto per due ore bloccati gli automobilisti che transitavano presso il nodo strategico del viadotto Gatto e ildi Salerno, oggi la situazione sembra migliorare probabilmente anche in seguito ad una serie di accorgimenti presi per le proteste di chi si è trovato paralizzato nel. Uno dei due cantieri presenti su via Ligea, quello regolato da un impianto semaforico a senso unico alternato è stato, oggi, accompagnato anche dalla presenza di una persona che in virtù deldecide di variare il passaggio delle automobili.Alle 8:30 la situazione appariva decisamente molto più fluida ecaotica di ieri. Come ha ricordato anche ieri il presidente dell’autorità di sistema portuale del terreno Centrale, Andrea Annunziata a causare problemi è stato anche il maxi esodo di camion dalcommerciale, dopo due giorni di stop alle attività legate al maltempo sempre a cura dell’autorità portuale, anche il cantiere di Porta ovest.