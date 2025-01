Thesocialpost.it - Vibratori comprati coi soldi della regione? Augusta Montaruli nella bufera: “Notizie false”

La deputata di Fratelli d’Italiadenuncia una campagna di fake news “sessista e diffamatoria” nei suoi confronti. L’ex sottosegretaria all’Università, che in passato ha ricevuto una condanna per peculato, ha annunciato sui social di aver sporto querela contro chi sta diffondendo informazionisul suo conto.Leggi anche: Sallusti fa esplodere la bomba Arianna Meloni: “La indagheranno”. E scoppia il caos“Non auguro a nessuno quanto sto subendo ingiustamente. – ha scritto su X la– Tale cattiveria ingenera in me un fortissimo turbamento, modificando e limitando la mia vita pubblica e privata. Non intendo smettere di difendermi e non farò un passo indietro in quella che è la mia battaglia”.Le accuse e il processo Rimborsopoliha affrontato con chiarezza lediffuse sul suo coinvolgimento nel processo Rimborsopoli, risalente al periodo in cui era consigliera regionale in Piemonte.