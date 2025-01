Ilrestodelcarlino.it - Via Meucci, chiude l’ufficio postale: "Si penalizzano sempre i cittadini"

Gli sportelli delcentrale delle Poste di viachiudono. Da lunedì niente più servizi rivolti al pubblico. È scritto chiaramente nell’avviso affisso sulla porta d’ingresso ed è Poste italiane stessa a confermarlo in una nota. Nonostante il cartello sia lì da alcune settimane, c’è chi lo vede per la prima volta e rimane stupito. Le nuove modalità per accedere ai servizi postali senza bisogno di recarsi di persona agli sportelli, hanno indotto l’azienda a predisporre una riorganizzazione della rete. "Un’esigenza – dice Poste italiane – che nasce dalle mutate abitudini deiche utilizzanodi più servizi e prodotti sui canali digitali tanto che ad oggi sono oltre venti milioni le interazioni giornaliere sui canali online come il sito poste.it e le app aziendali".