Via alle firme per i pedoni sicuri sulla 325

Più strisce pedonali325. È la richiesta degli abitanti della Vallata: comincia in questi giorni, infatti, una raccoltaper chiedere degli attraversamenti per isull’arteria di collegamento in Valbisenzio. A proporla è la neonata associazione culturale "Civici per Vaiano", che da ieri sta raccogliendo leche poi saranno inviate al Comune di Vaiano e alla Provincia di Prato. In particolare, il punto per il quale il gruppo chiede gli attraversamenti pedonali rialzati e illuminati è sul tratto della Sr 325 che passa nell’abitato di Vaiano nei pressi della Cgil. Si tratta di dispositivi rivolti a segnalare le alte velocità delle auto nelle strade cittadine e con lo scopo di garantire più sicurezza per icon l’installazione di attraversamenti ben segnalati. La raccoltaandrà a definire una "delibera popolare" e si potrà firmare alla sede dell’associazione in via Braga 288, il mercoledì, il giovedì e il venerdì con orario d1618.