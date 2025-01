Ilfattoquotidiano.it - Vespa 946 Snake, la limited edition nata per celebrare l’Anno del Serpente

946è la nuovadel due ruote di Pontedera. Pensata perdelsecondo il Calendario Lunare, questa creazione esclusiva trae ispirazione dai paesaggi invernali più eterei, la livrea azzurra iridescente della946richiama le sfumature ghiacciate di un panorama innevato, mentre dettagli raffinati come le manopole e la sella, che ricordano la texture della pelle di, aggiungono un tocco esotico e sofisticato.Non manca, poi, un elegantecromato sul tappo del serbatoio e sul parafango, simbolo di forza, mistero e audacia. Prodotta in soli 888 esemplari numerati, la946è destia diventare un must per collezionisti e amanti del design. Parte della prestigiosa Lunar Collection, segue il successo della precedente edizione dedicata aldel Drago.