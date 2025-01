Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, per me il governo italiano dovrebbe riconoscere Maduro e chiedere il rispetto dei diritti di Alberto Trentini

di Paolo FerreroQuattro giorni fa a Caracas, alla presenza di decine di migliaia di cittadinini che hanno dato vita ad una grande cerimonia popolare, Nicolasha giurato fedeltà alla Costituzione ed è stato reinsediato come presidente della Repubblica bolivariana del.Si potrebbe supporre che si tratti del normale esito del processo elettorale, legalmente certificato dal Consiglio Elettorale Nazionaleno, decisione che è stata ratificata dalla Corte Suprema di Giustizia (TSJ).Il reinsediamento diperò di normale non ha nulla. Infatti, forse non tutti sanno che gli Stati Uniti hanno messo una taglia sulla testa di– vivo o morto ? – di 25 milioni di dollari. Alla faccia della legalità internazionale, ildegli Usa perseguita un presidente legittimamente eletto che ha un solo grave torto: essere il garante di un processo di trasformazione popolare che tiene il– paese che possiede enormi riserve petrolifere – fuori dall’orbita statunitense.