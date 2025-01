Sport.quotidiano.net - Valsa Davyskiba ritrovato: "Ora ripartiamo"

È rinato Vlad, risorto dalle ceneri di un infortunio a inizio preparazione che ne aveva minato la condizione atletica della prima metà di stagione e che aveva consegnato a Giuliani una squadra dall’equilibrio instabile. Oggi, mentre Rinaldi e Gutierrez continuano ad alternarsi al suo fianco, il martello bielorusso è tornato il faro acceso capace di guidare laGroup nella notte, come quella delle sei sconfitte consecutive finalmente diradatasi con la vittoria di domenica scorsa. "Una vittoria molto importante per noi" racconta l’mvp di Monza, in un match chiuso individualmente al 61% in attacco, al 50% in ricezione e con 4 ace a tabellino per un totale di 19 punti personali., quanto conta il successo di domenica scorsa? "La vittoria di Monza è molto importante per noi, per il nostro percorso.