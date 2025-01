Lettera43.it - UniCredit presenta la nuova partnership con Ferrari: a marzo un grande evento a Milano

Leggi su Lettera43.it

Durante una conferenza stampa tenutasi giovedì 16 gennaio 2024 presso la sede centrale di, che ha visto la partecipazione di Andrea Orcel, ceo del Gruppo, e di Benedetto Vigna, ceo di, sono stati svelati ulteriori dettagli della premiumpluriennale tra le due realtà annunciata a settembre 2024. Obiettivi della collaborazione sono l’innovazione e la creazione di nuovi servizi ed esperienze per i clienti die i tifosi della ScuderiaHP, con il motto Legati nella passione. Uniti nell’eccellenza. Per celebrare la, le due aziende stanno organizzando uncongiunto che si terrà a2025 a, che costituirà una perfetta ed emozionante piattaforma di lancio per ladi cui potranno giovarsi la città e la comunità di appassionati di automobilismo.