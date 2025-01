Quotidiano.net - UniCredit e Ferrari: una partnership che unisce passione e innovazione

Milano, 16 gennaio 2025 –ha presentato ufficialmente oggi la sua nuovacon, un'iniziativa che segna un importante passo avanti per entrambe le aziende italiane. Durante una conferenza stampa tenutasi a Milano, Andrea Orcel, CEO di, e Benedetto Vigna, CEO di, hanno svelato i dettagli di questa collaborazione pluriennale, caratterizzata dal motto “Legati nella. Uniti nell’eccellenza” (“Bound by Passion. United in Excellence”). Questa alleanza non è solo un incontro tra due marchi iconici, ma rappresenta un impegno condiviso verso l'e la creazione di esperienze uniche per i clienti die i tifosi della Scuderia. Per celebrare lale due aziende stanno organizzando un evento congiunto che si terrà a marzo 2025 a Milano, che costituirà una perfetta ed emozionante piattaforma di lancio per la, di cui potranno giovarsi la città e la comunità di appassionati di automobilismo.