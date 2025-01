Tvplay.it - Ultim’ora Sinner, la decisione è presa: c’è l’annuncio ufficiale

Continua il percorso di Jannikagli Australia Open, ma nel frattempo è arrivata un’ufficialità ‘inevitabile’.Jannikha questa mattina disputato il secondo turno agli Australia Open contro l’australiano Tristan Schoolkate, numero 173 al mondo. L’avversario è partito subito forte mettendo in difficoltà l’altoatesino che ha perso il primo set 4-6 ma che poi ha iniziato a giocare da n.1 al mondo e non c’è stata più storia. In quattro setha vinto ed è passato alla fase successiva del Grande Slam., la: c’è(LaPresse) – Tvplay.itQuando Jannikinizia a giocare alla Janniknon ce n’è per nessuno e oggi lo ha dimostrato ancora una volta. La vittoria in rimonta contro Schoolkate è stata significativa e ha dato un ulteriore slancio all’italiano che è anche il campione in carica di questo importante torneo.