Ultima Generazione: Ieri a Brescia, oggi sotto processo per l'azione alla fontana di Trevi

Il rito abbreviato condizionatoperizia tecnica è stato accettato eprossima udienza, fissata per il 5 giugno alle ore 11 in Aula 9, ci sarà discussione e sentenza.Roma 16.01.2025 – Continuano i processi ad16 gennaio si è tenuta presso l’aula 9 del Tribunale di Roma l’udienza riguardanterelativacampagna Non Paghiamo il Fossile, promossa da, durante la quale il 21 maggio 2023 8 persone hanno versato carbone vegetale diluito in acqua nelladiper chiedere di interrompere immediatamente i sussidi pubblici a tutti i combustibili fossili, causa della crisi climatica. L’imputazione vede quindiper delitto p. e p. dall’art. 110, 112, co 1, 518 duodecies co 2 c.p. perché in concorso tra loro e previo concerto, 8 attivisti diper un’azione che, come evidenzia la perizia tecnica depositata in Tribunale, non ha causato alcun danno:“Terminato il lavaggio, – si legge nel documento – si è verificato che le superfici non avevano assorbito il colorante: nessuna traccia è rimasta visibile sul marmo del bordo della vasca, né sui travertini della scogliera” mentre i responsabili del collasso climatico e i politici che si rifiutano di agire per contrastarlo restano al loro posto.